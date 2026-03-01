En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturaron a tres “rompevidrios” que ya tenían anotaciones por hurto en la localidad de Suba

Capturaron a tres “rompevidrios” que ya tenían anotaciones por hurto en la localidad de Suba

Las investigaciones preliminares también permitieron establecer la posible participación de un cuarto implicado, quien estaría encargado de perfilar vehículos y vigilar a las víctimas antes de cometer los robos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad