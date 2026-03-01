Capturaron a tres “rompevidrios” que ya tenían anotaciones por hurto en la localidad de Suba

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a tres hombres señalados de integrar una estructura dedicada al hurto bajo la modalidad de “rompevidrios” en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. El operativo se desarrolló en el sector de Pontevedra, en la localidad de Suba, durante labores de patrullaje y control, en el marco de la estrategia institucional “Seguridad, Dignidad y Democracia”.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados detectaron un vehículo que arrancó de manera sospechosa al percatarse de la presencia policial. Ante esta reacción, se activó un “plan candado”, que permitió interceptar el automotor pocas calles más adelante. Al momento de la inspección, tres hombres descendieron del carro visiblemente nerviosos, lo que motivó una revisión más detallada por parte de las patrullas.

Durante el registro del vehículo, los uniformados hallaron una tableta electrónica oculta en el maletero. Paralelamente, otras patrullas verificaron la zona donde se había iniciado la persecución y ubicaron a un ciudadano que denunció que, minutos antes, le habían roto uno de los vidrios de su automóvil y le habían hurtado un dispositivo tecnológico. Al mostrarle la tableta recuperada, el afectado confirmó que era de su propiedad, lo que permitió establecer la flagrancia del delito.

Los tres sospechosos fueron capturados y, en el proceso de identificación, las autoridades evidenciaron que dos de ellos registraban anotaciones judiciales por el delito de hurto, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de reincidentes en esta modalidad criminal, que afecta principalmente a conductores en zonas comerciales y residenciales.

Las investigaciones preliminares también permitieron establecer la posible participación de un cuarto implicado, quien estaría encargado de perfilar vehículos y vigilar a las víctimas antes de cometer los robos. Esta persona es actualmente buscada por las autoridades.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123, con el fin de fortalecer la reacción inmediata de las autoridades y prevenir este tipo de hurtos, que generan afectación a la seguridad y la convivencia en la capital.