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Llega SUV eléctrica, con casi 600 km de autonomía y que desafía a Tesla, BYD, Kia y más

El smart #5 También cuenta con carga ultrarrápida, que le permite recuperar del 10 al 80 % de la batería en unos 15 minutos.

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