Llega SUV eléctrica, con casi 600 km de autonomía y que desafía a Tesla, BYD, Kia y más

La marca smart amplió su presencia en el mercado colombiano con la llegada del smart #5, un SUV totalmente eléctrico que introduce una propuesta orientada a mayor tamaño, autonomía y capacidades fuera de carretera dentro de su portafolio.

El modelo se incorpora a la oferta que la compañía ya tiene en el país con los smart #1 y smart #3, y busca competir en un segmento donde participan fabricantes como Tesla con su Model Y, BYD y Kia con su EV6.

El vehículo se presenta como uno de los modelos más completos de la marca en materia de potencia, autonomía y tecnología, características que lo ubican dentro del segmento de SUV eléctricos de mayor tamaño.

Smart #5 Foto: Smart

Autonomía cercana a 600 kilómetros

Uno de los aspectos destacados del modelo es su autonomía. El smart #5 está equipado con una batería de 100 kWh, que permite alcanzar hasta 590 kilómetros de recorrido según los datos entregados por la compañía.



Además, el sistema admite carga ultrarrápida, lo que permite recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 15 minutos.

Estas cifras lo ubican dentro del grupo de SUV eléctricos con mayor autonomía dentro del portafolio actual de la marca y lo posicionan en un segmento donde compite con varios fabricantes.



Potencia y desempeño del SUV eléctrico

El modelo se desarrolla sobre la plataforma SEA 2.0 y, dependiendo de la configuración, puede alcanzar hasta 637 caballos de potencia.

Las versiones superiores incorporan tracción integral (AWD) y registran una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, según la información suministrada por la marca.

Publicidad

Estas cifras lo ubican dentro del grupo de SUV eléctricos de alto desempeño dentro de su categoría.

Además de su enfoque urbano, el smart #5 integra características orientadas a ampliar sus posibilidades de uso en distintos entornos.

Dependiendo de la versión, el vehículo incluye cinco modos de conducción off-road, diseñados para adaptarse a diferentes tipos de terreno.

Publicidad

Entre sus especificaciones también se encuentran:



197 milímetros de despeje al suelo

Capacidad de vadeo de hasta 500 milímetros

Capacidad de arrastre de 1,6 toneladas

Smart #5 Foto: Smart

Tecnología

El interior del SUV integra un sistema tecnológico basado en pantallas OLED de alta definición, además de un asistente de voz inteligente que permite gestionar diferentes funciones del vehículo.

El sistema operativo propio del modelo también incluye una visualización de 360 grados, diseñada para mejorar la interacción con el automóvil y facilitar las maniobras.

En la versión BRABUS, el vehículo incorpora iluminación ambiental multicolor, un elemento de personalización del habitáculo.

Smart #5 Foto: Smart

Espacio interior y seguridad del smart #5

El diseño del vehículo también prioriza el aprovechamiento del espacio interior. El smart #5 ofrece un baúl con capacidad de 630 litros, que puede ampliarse hasta 1.530 litros al abatir los asientos traseros.

El interior también permite configuraciones que convierten el habitáculo en una superficie plana apta para el descanso de dos personas, una característica pensada para viajes o actividades al aire libre.

En materia de seguridad, el modelo cuenta con una estructura compuesta en 82% por materiales de alta resistencia, además de integrar sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Publicidad

Estas características le permitieron obtener una calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP.

“La llegada del smart #5 es un paso decisivo para la marca en el país, ya que impulsa la desurbanización del carro eléctrico con una alternativa dinámica, pensada para exteriores y preparada para cualquier estilo de vida”, afirmó Marcel Dereix, brand manager de Inchcape Mercedes-Benz y smart Colombia.