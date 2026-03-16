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Blu Radio  / Nación  / Procuraduría pide a la SuperServicios explicar si hay plan para recuperar Air-E

Procuraduría pide a la SuperServicios explicar si hay plan para recuperar Air-E

El Ministerio Público pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ampliar y precisar la información entregada sobre las alternativas planteadas para recuperar económicamente la empresa de energía Air-E.

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