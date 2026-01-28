Secretario de movilidad de Cali asegura que retirar taches en la 3ra norte no implica detrimento

Conductores que transitaban por la avenida Tercera Norte, en Cali, permanecieron atrapados recientemente, durante varias horas, en una fuerte congestión vehicular generada por la instalación de taches en esta importante vía. La situación quedó registrada en múltiples videos que se hicieron virales en redes sociales, donde se observa buses, motocicletas y vehículos particulares completamente detenidos. A esto se suma una imagen aérea que evidenció la magnitud del trancón.

Horas después del malestar vivido por los conductores, se conoció que, durante la madrugada, operarios de la Secretaría de Movilidad retiraron cuatro tramos de estos elementos. Tras el desmonte, el flujo vehicular mejoró de manera significativa durante las primeras horas de la mañana. No obstante, en la zona aún permanecen los taches que delimitan la cicloruta.

Ante esta situación, el secretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo, se pronunció y explicó los motivos por los cuales se tomó la decisión de retirar los taches, aclarando que estos serán re ubicados en otros sectores de la ciudad donde actualmente se encuentran en mal estado.

"Esto afecto muchísimo la movilidad en este sector, especialmente de los buses. Teniendo en cuenta esta situación, tomamos la decisión de retirar algunos taches y estos quedaran en un inventario, se guardan para que después sean puestos en lugares que requieran su remplazo. No hay detrimento patrimonial, yo como secretario no voy a colocar un tache más", expresó el funcionario.



Tras las múltiples quejas de la ciudadanía, la Personería de Cali informó que iniciará seguimiento a este contrato con el fin de determinar si existen posibles irregularidades.

“Se revisará exhaustivamente la contratación relacionada con estos hechos. De encontrarse alguna irregularidad o posible detrimento patrimonial, la Personería iniciará las investigaciones correspondientes, reiterando su compromiso con la defensa del interés público, la transparencia administrativa y el control preventivo y disciplinario en beneficio de la ciudadanía”, recalcó el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

Actualmente, más de 37 puntos de la ciudad cuentan con estos elementos. No obstante, el secretario de Movilidad fue enfático en señalar que no se instalarán más taches en Cali.