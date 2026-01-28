En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Secretario de movilidad de Cali asegura que retirar taches en la 3ra norte no implica detrimento

Secretario de movilidad de Cali asegura que retirar taches en la 3ra norte no implica detrimento

Tras las múltiples quejas de la ciudadanía, la Personería de Cali informó que iniciará seguimiento a este contrato con el fin de determinar si existen posibles irregularidades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad