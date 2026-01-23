Autoridades en Cali refuerzan controles con cámaras inteligentes para detectar vehículos clonados

Con más de 40 cámaras dotadas con inteligencia artificial, las autoridades en Cali adelantarán distintos controles viales en la ciudad. Esta tecnología permite el seguimiento de placas y la identificación de vehículos clonados o “gemeleados”.

Estos nuevos dispositivos fortalecen el Sistema Integrado de Videovigilancia Estratégica (SIVÉ), al integrarse con la inteligencia artificial de las cámaras de seguridad vial instaladas en distintos puntos de la capital vallecaucana.

“Estamos anunciando una nueva plataforma que permite rastrear vehículos que han sido clonados o ‘gemeleados’ y que circulan en la ciudad, para que la Policía pueda actuar de manera preventiva y conocer su ubicación en tiempo real”, explicó Diana Carolina Reina, gerente de EnRuta (antes CDAV).

Las cámaras, además, están conectadas al Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Cali, desde donde son monitoreadas de forma permanente. Esto permitirá fortalecer las labores de vigilancia, garantizar una reacción oportuna y apoyar los procesos de judicialización.



“Hoy, gracias al trabajo conjunto con la Policía Metropolitana y el apoyo tecnológico de EnRuta, contamos con un sistema de más de 2.000 cámaras de videovigilancia, incluidas cerca de 90 con inteligencia artificial, que permiten generar acciones predictivas e identificar amenazas como el terrorismo, además de detectar placas de vehículos clonadas”, señaló Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.

Actualmente, al sistema en general están integradas las 40 cámaras de seguridad vial, 380 instaladas en los buses del MIO y más de 2.000 que hacen parte de la red de seguridad de la Policía. Sin embargo, las autoridades aseguraron que continúan enlazando de manera estratégica cámaras públicas y privadas, con el objetivo de seguir fortaleciendo la red de seguridad en la ciudad.