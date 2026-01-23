En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Autoridades en Cali refuerzan controles con cámaras inteligentes para detectar vehículos clonados

Autoridades en Cali refuerzan controles con cámaras inteligentes para detectar vehículos clonados

Estos nuevos dispositivos fortalecen el Sistema Integrado de Videovigilancia Estratégica (SIVÉ) al integrar inteligencia artificial a las cámaras de seguridad vial ubicadas en distintos puntos de Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad