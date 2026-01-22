En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Doce personas resultan lesionadas por colapso de estructura en obra en construcción al sur de Cali

Doce personas resultan lesionadas por colapso de estructura en obra en construcción al sur de Cali

Los bomberos valoraron a seis adultos y tres menores, sin necesidad de traslado, mientras que tres obreros lesionados fueron remitidos a centros asistenciales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad