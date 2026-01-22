Doce personas resultan lesionadas por colapso de estructura en obra en construcción al sur de Cali

Una grave emergencia se registró en el barrio Tequendama, al sur de Cali, tras el colapso parcial de una estructura que ocasionó la caída de un andamio de madera en una obra en construcción, hecho que dejó 12 personas lesionadas.

En el lugar, el personal del Cuerpo de Bomberos valoró a seis adultos y tres menores de edad, quienes no requirieron traslado a centros asistenciales, pero tres obreros que sufrieron lesiones, si tuvieron que ser llevados hasta centros asistenciales.

"Fuimos llamados a atender una emergencia por colapso de estructura en esta edificación. En el lugar resultaron personas lesionadas, algunas de las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras que otras fueron valoradas en el sitio”, dijo el sargento Jairo Quesada, comandante del incidente de los Bomberos de Cali.

Según el reporte oficial, tres trabajadores que se encontraban laborando sobre el andamio cayeron sobre una edificación, lo que provocó el colapso de parte del techo de una zona donde funcionaba una sala de espera, en la que se encontraban varias personas.



"En este momento estamos valorando y asegurando el área para entregar la información correspondiente a los entes competentes y gracias a la rápida reacción de los bomberos, se logró atender a los lesionados, asegurar la estructura afectada y prevenir mayores riesgos para la comunidad", dijo Quesada.

La emergencia fue reportada inicialmente por la comunidad del sector, que alertó a los organismos de socorro tras el colapso de parte de la obra. Las autoridades reiteraron el llamado a reforzar las medidas de seguridad en las obras de construcción para evitar tragedias.

