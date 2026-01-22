Implementarán plan piloto para descongestionar zona de colegios y universidades en el sur de Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali anunció que, entre el 26 y el 30 de enero, se implementará un plan piloto de movilidad en el sur de la ciudad, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular y garantizar desplazamientos más seguros en la zona de colegios y universidades.

La medida se aplicará en horario pico, entre las 6:30 y las 8:30 de la mañana, y busca facilitar tanto el ingreso de estudiantes y docentes a las instituciones educativas como la salida de los residentes del sector.

"Esto se hará para acceder de manera eficiente hacia la zona de los colegios y universidades y también para que los ciudadanos puedan salir de los residentes puedan salir de la zona. Esto, con el objetivo de tener una movilidad mucho más eficiente", dijo Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible de Cali.

El plan piloto consiste en un cambio temporal en el sentido de circulación de dos vías clave del sur de la ciudad permitiendo evacuar de manera más ágil a los vehículos que se dirigen hacia los colegios y universidades.



"El plan pilioto consiste en que la carrera 125 desde la Cañas Gordas estará en un solo sentido hacia los colegios y la carrera 127 estará en sentido contrario para evacuar las personas que están yendo hacia los colegios", expresó el funcionario público.

Desde la Secretaría de Movilidad explicaron que esta estrategia busca lograr una movilidad más eficiente, durante las horas de mayor congestión. Las autoridades harán seguimiento permanente al piloto para evaluar su impacto y definir posibles ajustes o su implementación definitiva.

