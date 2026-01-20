Autoridades en Cali ofrecen recompensa para ubicar armas de fuego ilegales

La Alcaldía de Santiago de Cali anunció una nueva medida para mejorar la seguridad en la ciudad. Se trata de una recompensa de hasta 20 millones de pesos para las personas que entreguen información confiable sobre lugares donde se guarden, fabriquen o vendan armas de fuego de forma ilegal. Con esta estrategia, la administración busca que la comunidad ayude a las autoridades a prevenir delitos y a reducir la violencia.

"Pedimos la colaboración de la ciudadanía, para ubicar los lugares donde se venden o donde se alquilan arma que utilizan estos delincuentes que quieren atemorizar a la ciudad", dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Esta decisión se tomó porque el uso de armas ilegales sigue siendo una de las principales causas de hechos violentos en la ciudad. Cuando estas armas circulan libremente, aumentan los riesgos de robos, homicidios y otros delitos que afectan directamente a la comunidad.

Según cifras de la policía Durante el año 2025, incautaron 1.327 armas de fuego, evitando que muchas de ellas fueran usadas para cometer delitos. Además, 6.704 personas fueron capturadas de las cuales 1.038 fueron detenidas por portar armas de fuego de manera ilegal.



La Alcaldía recordó que la información entregada será manejada con total reserva, son dos lineas de teléfono que estarán habilitadas durante las 24 horas