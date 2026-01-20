Maurice Armitage, exalcalde de Cali, va directo a la primera vuelta de las elecciones

El exalcalde de Cali y precandidato presidencial, Maurice Armitage, decidió no unirse a ninguna consulta y se presentará directamente a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en el mes de mayo.

"Les quiero aclarar, no estoy interesado en ninguna consulta. Yo voy y mi candidatura va a la primera vuelta de las elecciones por la presidencia de Colombia", le dijo Armitage a Blu Radio.

Es importante recordar que el exalcalde de Cali tuvo conversaciones con la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien le propuso ir a una consulta de centro; sin embargo, Armitage descartó esa posibilidad.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

Hasta el momento hay dos consultas consolidadas: la del Pacto Amplio, con Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras. También está la Gran Consulta por Colombia, que tiene 9 candidatos del centro y la derecha.



La exalcaldesa de Bogotá Claudia López dijo que buscaría una tercera opción. "Ni en la Gran Consulta de Uribe, ni en el Pacto Amplio de Petro. En lo que estamos trabajando es en tratar de tener una tercera opción”, dijo López.

Es importante recordar que a la consulta del Pacto Amplio podrían llegar otros candidatos como Luis Gilberto Murillo y Clara López.