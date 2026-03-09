Trampa en Australia para usar redes: 9 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este lunes, 9 de marzo:



En Australia se disparó en 400 % el uno se VPN para que los menores de edad puedan usar las redes sociales luego de la prohibición que había emitido el Gobierno de ese país.

Ditu se podrá ver en más países gracias a su inclusión en más marcas de televisores: podrá ver gratis los partidos de Colombia en el Mundial.

Andrés Vásquez Quintero, director de tecnología de- Azalea Vision, explicó cómo el lente de contacto inteligente ayuda a mejorar la visión en pacientes