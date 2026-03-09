Resultado de Caribeña Noche, último sorteo hoy lunes 9 de marzo de 2026

El chance Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más populares entre los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Gracias a su mecánica sencilla y a que se realiza todos los días del año, miles de jugadores permanecen atentos cada noche al resultado oficial para comprobar si su número fue el ganador.



Resultado oficial Caribeña Noche – 9 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el lunes, 9 de marzo de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue el siguiente: 8704 - 4.



Número ganador: 8704.

Dos últimas cifras: 04.

Tres últimas cifras: 704.

Quinta balota: 4.

Estos son los datos oficiales que deben utilizar los jugadores para verificar los tiquetes correspondientes al sorteo de la fecha.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se realiza todos los días del año, lo que permite a los apostadores participar diariamente en este popular juego de azar. El resultado del sorteo suele estar disponible después de las 10:30 p. m., momento en el que los jugadores pueden consultar el número ganador y verificar si su apuesta coincide con el resultado oficial.

Este horario facilita que los participantes tengan una referencia clara sobre cuándo revisar los resultados del sorteo.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores del Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta disponibles, ya que ofrecen diferentes formas de ganar dependiendo de la cantidad de cifras acertadas.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): el jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado.

el jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: se obtiene premio si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

se obtiene premio si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición.

se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición. Dos cifras (pata): el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden.

el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden. Una cifra (uña): basta con coincidir con el último dígito del número ganador.

Gracias a esta estructura, el juego resulta fácil de entender tanto para quienes participan por primera vez como para los jugadores habituales que utilizan distintas estrategias de apuesta.



Valor de las apuestas

El Caribeña Noche también se caracteriza por permitir apuestas con montos accesibles, lo que facilita la participación de un mayor número de jugadores.



Los valores establecidos para participar en este sorteo son:



Valor mínimo de apuesta: $500 pesos

Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos

Este rango brinda flexibilidad para que cada participante elija cuánto desea invertir según su presupuesto o forma de jugar.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, las apuestas de chance por internet funcionan bajo la supervisión de Coljuegos, organismo encargado de regular los juegos de suerte y azar en el país.

Solo los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de manera legal. Para participar en el Caribeña Noche a través de internet, el proceso suele incluir los siguientes pasos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE u otros métodos disponibles. Seleccionar el sorteo Caribeña Noche. Elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y guardar el comprobante digital.

Utilizar plataformas oficiales brinda mayor seguridad y respaldo en caso de que el jugador resulte ganador.



Últimos resultados del Caribeña Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del Caribeña Noche:



8 de marzo de 2026: 2030 - 9.

2030 - 9. 7 de marzo de 2026: 5641 - 3

5641 - 3 6 de marzo de 2026: 5909 - 5

5909 - 5 5 de marzo de 2026: 8318 - 0

Consultar los resultados oficiales diariamente es clave para quienes participan en este sorteo, ya que permite verificar rápidamente si el número elegido coincide con el ganador del día.