Arrancan obras de la Clínica de Mama en Cali para atención especializada a mujeres

A pesar de la difícil situación económica que atraviesa el sistema de salud en la ciudad de Cali, la Alcaldía dio inicio a las obras de la Clínica de Mama, un proyecto que busca fortalecer la atención médica especializada para las mujeres y ampliar el acceso a servicios de salud en los sectores con mayores necesidades. La Clínica estará ubicada en el barrio Los Guayacanes y beneficiará a más de 270.000 personas, principalmente mujeres del norte y oriente de la ciudad.

Este centro de atención ofrecerá tratamiento especializado y servicios diagnósticos avanzados, con una inversión cercana a los 13.800 millones de pesos, recursos que hacen parte de la alcaldía .

"La puesta en marcha de esta clínica tiene como propósito acercar los servicios médicos a los barrios, reducir los tiempos de atención y mejorar la calidad del servicio para miles de usuarias que actualmente deben desplazarse a otros puntos de la ciudad para recibir atención especializada", dijo el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.

El centro médico contará con la infraestructura y la tecnología necesarias para realizar entre 12.000 y 15.000 mamografías al año.



Este proyecto se suma a los otros dos hospitales que se construirán en Cali para ampliar la cobertura, y responder de manera más eficiente a las necesidades de la comunidad .