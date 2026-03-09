Deportivo Cali anuncia principio de acuerdo con Rafael Dudamel para ser su nuevo técnico

El Deportivo Cali anunció este 9 de marzo un principio de acuerdo con el entrenador venezolano Rafael Dudamel para que asuma como nuevo director técnico del equipo profesional. El estratega llegará al banquillo azucarero para reemplazar al colombiano Alberto Gamero.

El club vallecaucano informó que la llegada de Dudamel hace parte del proceso de reconstrucción deportiva e institucional que adelanta la institución. El objetivo, según el comunicado oficial, es fortalecer el proyecto deportivo y consolidar un equipo competitivo.

La dirigencia del Deportivo Cali destacó la trayectoria internacional del entrenador venezolano, quien tuvo una amplia carrera como futbolista y posteriormente como técnico. Además, resaltó su conocimiento del club y su vínculo histórico con la institución.

Durante el proceso de elección del nuevo entrenador, el club aseguró que evaluó diferentes alternativas antes de alcanzar el acuerdo con Dudamel. La directiva considera que el técnico comparte los valores e identidad que caracterizan al equipo verdiblanco.



Cuerpo técnico de Dudamel en Cali

El cuerpo técnico que acompañará al entrenador estará integrado por Marcos Mathias y Julián Barragán como ayudantes de campo. También harán parte Joseph Cañas como preparador físico, Frank Romario como analista táctico, Christian Rayo como preparador de arqueros y Jeremías Álvarez como coach mental.

Finalmente, el Deportivo Cali señaló que continuará informando oportunamente los avances relacionados con la oficialización del nuevo cuerpo técnico.