En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali anuncia principio de acuerdo con Rafael Dudamel para ser su nuevo técnico

Deportivo Cali anuncia principio de acuerdo con Rafael Dudamel para ser su nuevo técnico

El club aseguró que evaluó diferentes alternativas antes de alcanzar el acuerdo con Dudamel. La directiva considera que el técnico comparte los valores e identidad del plantel.

Publicidad

Publicidad

Publicidad