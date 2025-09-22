Dudamel tras polémica arbitral por penal contra el Pereira: "Hay que clonar a los Roldán"

La polémica volvió a encenderse en el fútbol colombiano luego del penal sancionado en el último minuto contra Deportivo Pereira en su más reciente partido. Rafael Dudamel, técnico del equipo matecaña, rompió el silencio y, con un tono sereno pero firme, criticó el arbitraje y pidió mayor coherencia en las decisiones del VAR.

“Hay que clonar a los Roldán”, dijo Dudamel en entrevista con Blog Deportivo, en alusión a Wilmar Roldán, árbitro internacional reconocido por su experiencia y considerado uno de los mejores del país.

El estratega venezolano dejó claro que el penalti que decretó el juez Carlos Andrés Márquez no existió y que el VAR maquilló la jugada con un “show” de trazado de líneas que no convenció a nadie.

“No encontramos el penal por ningún lado, lo analizamos con lupa y pedí opiniones de colegas en el exterior, y nadie lo vio. Esto no es solo Pereira-Chicó, esto empaña el fútbol colombiano”, aseguró el entrenador.



DIZQUE PENAL

En @BCHICOFCOFICIAL vs @DeporPereiraFC el árbitro Márquez se inventó un penal a favor del Chicó, Molina del Chicó y Moya del Deportivo Pereira saltaron a cabecear y el juez dio falta. No hubo nada. El VAR se enredó con las líneas y no revisó la acción. No era penal

¿Se repite la afectación?

Dudamel recordó que el mismo árbitro ya lo había perjudicado hace casi un año, cuando dirigía a Atlético Bucaramanga, situación que en su momento le costó una dura sanción económica y varios partidos de suspensión por sus críticas al arbitraje. “Ayer fue un pase de factura”, señaló, agregando que el equipo ha perdido puntos claves en las últimas fechas por decisiones arbitrales: primero contra Llaneros y ahora frente a Boyacá Chicó.

El técnico lamentó que estos errores golpeen a un plantel que, según él, no tiene margen de sobra y lucha por mantenerse en el grupo de los ocho.

“Nosotros somos un equipo que no nos sobra nada, que busca estar entre los ocho, pero estas decisiones atentan contra el trabajo de los jugadores, del club y de las familias que vivimos de esto”, expresó.

Dudamel fue enfático en que sus declaraciones no buscan ofender sino defender el derecho a expresarse.

“Lo he hecho con respeto. No dije nada que el país no haya visto. Si no podemos hablar de lo que pasa, entonces estamos mal”, dijo.

El entrenador finalizó insistiendo en la necesidad de mejorar el nivel del arbitraje en Colombia.

“Hay que clonar a los Roldán. Árbitros como él le hacen bien al fútbol, dan confianza y evitan que los partidos se definan por errores ajenos al juego”, añadió.

Con estas palabras, el técnico del Pereira dejó en claro que espera una reflexión profunda en la Comisión Arbitral de la Dimayor y que su equipo no vuelva a verse perjudicado en el tramo final de la Liga BetPlay.