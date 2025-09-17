Dura sanción para el Deportivo Pereira de parte de la FIFA; exjugador sería la razón

Sin duda este segundo semestre del 2025 ha sido una odisea para el cuadro Deportivo Pereira, que pese tener a Rafael Dudamel al mando no ha podido rendir al 100 % debido a problemas económicos que atraviesa el equipo y que afectan el rendimiento de los futbolistas.

Actualmente el equipo ocupa la casilla 11 de la Liga BetPlay, pero las deudas del equipo la trajeron una problema mayor a la institución que pondrían en riesgo el proyecto a largo plazo bajo el mando del timonel venezolano, esto de parte de la FIFA por un caso de 2024.

Fútbol colombiano Foto: AFP, referencia

FIFA sanciona al Deportivo Pereira

La falta de pagos a algunos futbolista le ha traído dolores de cabeza al cuadro matecaña, que, ahora, llegó a manos del mayor ente del fútbol mundial y ahora no podrá fichar por los próximos tres periodos debido a que no podrá inscribir nuevos jugador por la decisión de la FIFA.

Todo esto nació por un problema de pagos con el exjugador del club Gonzalo Lencina, quien ahora milita en el Deportes Tolima. Hasta que el cuadro matecaña no se ponga al día de sus obligaciones, tendrá problemas para armar un equipo a largo plazo, teniendo en cuenta el deseo de algunos que podrían salir en los próximos meses.



¿FIFA le podría levantar la sanción al Pereira?

Sí. Pero el club del Eje cafetero deberá ponerse al día con sus obligaciones y con su plantel para poder revertir la decisión de la FIFA en este caso.

De hecho, Carlos Darwin Quintero dijo que todo se basa en un problema en la entrega de salarios y algunos futbolistas estarían molestos, por eso, no dan su 100 % en los partidos y esperan que la institución pronto le de la vuelta a esta compleja situación.

Por ahora, el club no se ha pronunciado al respecto de esta decisión de la FIFA.

Carlos Darwin Quintero, capitán del Pereira, celebra su gol Foto: Pereira