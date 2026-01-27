En vivo
Publicidad política en afiches, murales y drones está prohibida en Cali

Publicidad política en afiches, murales y drones está prohibida en Cali

Aquellos candidatos o partidos políticos a los que se les haga un llamado de atención por un exceso de publicidad política, deben intervenir inmediatamente la zona afectada, o serán sancionados.

