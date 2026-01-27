Publicidad política en afiches, murales y drones está prohibida en Cali

Teniendo en cuenta que actualmente hay sectores de la ciudad de Cali empapelados con múltiples afiches alusivos a diferentes candidatos al Congreso y a la Presidencia, las autoridades han intensificaron los controles a la publicidad política.

Zonas especialmente en el sur de la ciudad como la avenida Pasoancho, la autopista Suroriental, y en el centro de Cali como los alrededores del Centro Administrativo Municipal, son las que registran mayor afectación con este tipo de publicidad, incluso, llegando al nivel de contaminación visual, específicamente en estructuras como puentes vehículares, peatonales y postes del alumbrado público.

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se aclaró que anuncios como las vallas y los vehículos publicitarios están permitidos en la ciudad, sin embargo, impresiones que afecten los espacios públicos no cuentan con ningún tipo de autorización.

"En el mobiliario urbano no se puede hacer campaña. Hay una publicidad que nos contamina demasiado el entorno, es aquella que pegan en los postes, los puentes, esto definitivamente no está permitido. Tampoco los pasacalles, eso va para desmonte inmediato. Los murales están absolutamente prohibidos y cualquier tipo de publicidad aérea, con la tecnología de drones está prohibida", explicó Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la secretaría de Seguridad de Cali.



Aquellos candidatos o partidos políticos a los que se les haga un llamado de atención por un exceso de publicidad política deben intervenir inmediatamente la zona de la ciudad afectada, de lo contrario, están expuestos a ser multados dependiendo las dimensiones de los anuncios instalados.

"Tenemos un equipo constante, monitoreando la ciudad y siguiendo las quejas ciudadanas. Vamos al sitio, validamos y lo que hacemos inmediatamente es levantar un acta, informar la contravención a la persona responsable de esa publicidad", indicó el subsecretario.

Las autoridades indicaron que, en cuanto al tema de vallas publicitarias para las campañas al Congreso, solo están permitidas 30 por partido político. En el caso de elecciones presidenciales, están permitidas únicamente ocho vallas por candidato.