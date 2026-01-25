Un fallecido y cinco capturados tras balacera en el barrio El Peñón, Cali

En las últimas horas, un ataque armado registrado en el barrio El Peñón, al oeste de Cali, terminó con una persona asesinada y cinco capturados por parte de la Policía . Según las primeras versiones, varios individuos armados abordaron a un hombre en plena vía pública y le dispararon.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Gracias a la rápida reacción policial en el lugar de los hechos, las autoridades detuvieron a cinco personas que serían los presuntos responsables del ataque. Los detenidos fueron desarmados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentarán el proceso de judicialización correspondiente.

El hecho se presentó sobre la Calle 1 Oeste, cerca de un sector comercial del barrio. Imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento en que la víctima cae en la entrada de un local, mientras los agresores trataban de huir antes de ser interceptados por la fuerza pública.



La Policía Metropolitana de Cali informó que en el operativo fueron incautadas varias armas de fuego y que se continuará con las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen. Se esta a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.