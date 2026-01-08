En vivo
Condenan a 57 años de cárcel a hombre por abusar de al menos 9 mujeres en Valle del Cauca

El hombre contactaba a sus víctimas a través de plataformas virtuales para ofrecerles servicios de transporte en motocicleta, luego las trasladaba a lugares apartados, abusaba sexualmente de ellas y pedía millonarias cifras por su liberación.

Foto: Fiscalía General de la Nación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

