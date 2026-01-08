Condenan a 57 años de cárcel a hombre por abusar de al menos 9 mujeres en Valle del Cauca

Un hombre, identificado por las autoridades como Wilson Prada, fue condenado este jueves, 8 de enero, a 57 años y dos meses de prisión en el Valle del Cauca, tras ser hallado culpable de retener y abusar sexualmente de al menos nueve mujeres en diferentes ciudades del departamento.

De acuerdo con información aportada por la Fiscalía General de la Nación, el condenado contactaba a sus víctimas a través de plataformas digitales, con quienes posteriormente acordaba encuentros presenciales. En muchos casos, además, les ofrecía servicios de transporte en motocicleta.

El hombre fue capturado gracias a las denuncias por parte de varias de sus víctimas. Foto: Fiscalía General de la Nación

Una vez se encontraba con ellas, Prada las trasladaba a zonas apartadas de varios municipios del Valle del Cauca —entre ellos Jamundí, Candelaria y Cali—, donde les robaba sus pertenencias, las retenía durante varias horas y finalmente las sometía a abusos sexuales. Posteriormente, exigía sumas millonarias de dinero a sus familias a cambio de su liberación, que oscilan entre 3 y 3.000 millones de pesos.

Las víctimas, cuyas edades se ubican entre los 20 y 40 años, fueron atacadas entre julio y diciembre de 2022. En ese último mes, las autoridades emitieron la orden de captura contra el agresor luego de múltiples denuncias en su contra.



Prada fue condenado por los delitos de acceso carnal violento, secuestro extorsivo, extorsión y hurto calificado. Las pruebas recolectadas incluyeron exámenes de Medicina Legal, en los que las coincidencias de ADN resultaron positivas en un 99,99 % con el perfil genético del acusado, y testimonios de las víctimas.

La sentencia fue emitida en primera instancia. Además de la pena privativa de la libertad, el condenado deberá pagar una multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir su condena en un establecimiento carcelario.