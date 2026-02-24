En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Se mantiene la crisis humanitaria en Yondó: cinco muertos y 50 desplazados

Se mantiene la crisis humanitaria en Yondó: cinco muertos y 50 desplazados

Habrá reunión urgente de autoridades a nivel departamental, antes se tomó la decisión de intensificar los operativos militares para evitar nuevos enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad