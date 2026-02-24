Se mantiene la crisis humanitaria en Yondó: cinco muertos y 50 desplazados

Continúa la crisis humanitaria en Yondó, Antioquia: más de 50 desplazados y cinco muertos provocaron una reunión urgente de autoridades a nivel departamental. En la zona se intensificarán los operativos militares para evitar nuevos enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo.

La Gobernación de Antioquia realizó en las últimas un Consejo de Seguridad con el propósito de tomar acciones urgente debido a la grave problemática que se tiene en límites entre Remedios y Yondó en donde fuertes enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo dejan un saldo, hasta el momento, de tres personas muertas y cerca de 50 desplazados de la vereda Tamar Bajo.

Debido al crítico panorama es que el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo se reunieron con el fin de tomar acciones y evitar nuevas confrontaciones, como indicó el director operativo de Seguridad de Antioquia, José Lesmes.

“Esto con el ánimo de trabajar de manera conjunta y coordinada las diferentes acciones a seguir para garantizar que la población pueda retornar a sus viviendas posterior a los enfrentamientos que han protagonizado integrantes del clan del Golfo y del ELN”, dijo el funcionario.



Entre algunas de las conclusiones a las que llegaron las autoridades departamentales es que se implementarán acciones con unidades militares contra los grupos armados en la zona y se brindará atención prioritaria a las familias afectadas, con el objetivo de que puedan regresar de manera segura a sus hogares.

A la espera que las condiciones se den en el territorio, hay que recordar que de esta zona de conflicto activo ya fueron sacados cinco cuerpos, tres de ellos de ilegales que vestían de camuflados y dos personas que habrían muerto en circunstancias por establecer, como aseguró Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia.

Por lo pronto, los cuerpos fueron llevados a Barrancabermeja, para que en la sede de Medicina Legal se analicen las circunstancias en las que fueron asesinadas estas personas, tres de ellas de nacionalidad venezolana y con edades que oscilan entre los 25 y los 63 años de edad.