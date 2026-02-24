En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “No hay riesgo de fraude electoral; es legítimo dudar, pero sin alarmismo”: defensora del Pueblo

“No hay riesgo de fraude electoral; es legítimo dudar, pero sin alarmismo”: defensora del Pueblo

En medio de la polémica generada por las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude electoral, la defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que no existen indicios concretos que respalden esa hipótesis y llamó a evitar el alarmismo.

