Pacientes iban a protestar contra Nueva EPS, pero están tan enfermos que no pudieron hacerlo

Una insólita situación se vivió este lunes 26 de enero en Barranquilla, previo a que decenas de usuarios de la Nueva EPS se encontraran para desarrollar una manifestación a las afueras de una de las sedes de la entidad.

A pesar que, durante el fin de semana habían coordinado su salida a la calle, finalmente ninguno de los líderes pudo seguir con el proceso, pues gran parte de ellos y de los asistentes amanecieron con problemas de salud.

"Hablé con mis compañeros y unos están de urgencia. Yo estoy en la cama sin aliento para hablar y otros compañeros dijeron sentirse demasiado débiles", contó una de las líderes a Blu Radio.

De acuerdo con ella, esto se debe al retraso en la entrega de medicamentos, lo que los tiene afectados desde hace cinco meses, pero con el agravante de que hace un mes no tienen dispensario en el cual reclamar sus medicinas en Barranquilla ni en ningún municipio del Atlántico.



"Los pacientes que requerimos medicamentos por tener enfermedades de alto riesgo tenemos llenas las urgencias. Nos estamos descompensando hasta por falta de pastillas para la presión, es inhumano lo que nos están haciendo", contó Andrés Meza, otro paciente afectado por esta crisis.

La protesta, que quedó postergada, aún no tiene fecha de realización, sin embargo, los usuarios alertan que esto es efecto de la crisis que golpea especialmente a pacientes con cáncer, a los transplantados y a quienes tienen enfermedades de alto riesgo.