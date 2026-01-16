En vivo
Blu Radio  / Salud  / Procuraduría exige medidas urgentes a Nueva EPS por fallas en entrega de medicamentos

Procuraduría exige medidas urgentes a Nueva EPS por fallas en entrega de medicamentos

El Ministerio Público volvió a llamarle la atención a la Nueva EPS, ante el aumento significativo de quejas de usuarios por la falta de distribución y dispensación de medicamentos. Solo en 2025 se interpusieron 131.000 tutelas contra la Nueva EPS.

