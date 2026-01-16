Procuraduría exige medidas urgentes a Nueva EPS por fallas en entrega de medicamentos

La crisis de la salud en Colombia sigue bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, tras un nuevo llamado a la Nueva EPS para que adopte medidas inmediatas que garanticen la atención oportuna a sus afiliados en todo el país.

Y es que según cifras del ente de control, solo en 2025 se radicaron 131.000 tutelas en contra de la Nueva EPS.

Este nuevo requerimiento de la Procuraduría se centra en la implementación efectiva del plan denominado “Estrategia de atención en contingencia por transición de gestor farmacéutico”, diseñado por la EPS para enfrentar las dificultades en la entrega de medicamentos. Tras una revisión exhaustiva de esta estrategia, el Ministerio advirtió la necesidad de realizar ajustes urgentes y estructurales.

Las falencias que logró identificar la Procuraduría se centran en la falta de claridad en los objetivos del plan, la ausencia de un detalle preciso de las acciones a ejecutar en cada departamento, la identificación de la población afectada, la definición del modelo de atención y la construcción de una matriz de riesgos que permita anticipar y mitigar nuevas fallas en el servicio.



En ese sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social requirió formalmente a los funcionarios de la Nueva EPS para que informen los avances concretos y aporten los soportes de las acciones que se están llevando a cabo, con el propósito de evitar que se repitan episodios de intermitencia o interrupción en la entrega de medicamentos y tratamientos médicos.