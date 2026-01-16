IPS piden definición sobre viabilidad de Nueva EPS ante deudas y cierre de servicios

La situación financiera de Nueva EPS continúa generando preocupación entre clínicas y hospitales del país. La entidad, que cuenta con más de 11 millones de afiliados, mantiene deudas con prestadores de servicios de salud, lo que ha derivado en cierres parciales de servicios, dificultades en la entrega de medicamentos y aplazamiento de procedimientos médicos, y además en el pago a sus trabajadores, todo esto según reportan las IPS.

Nueva EPS se encuentra bajo intervención del Gobierno nacional desde 2024. Sin embargo, de acuerdo con los prestadores, persiste la incertidumbre sobre la viabilidad de la entidad y su capacidad para responder por las obligaciones financieras derivadas de la atención a los usuarios.

En entrevista con Blu Radio, Jorge Toro, director de la Unión de IPS, señaló que el sistema de salud requiere una definición clara por parte del Gobierno nacional y de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el futuro de la EPS. Indicó que los prestadores continúan atendiendo a los afiliados sin tener certeza de que los servicios serán reconocidos y pagados oportunamente.

Toro afirmó que, ante la acumulación de deudas, varias instituciones han optado por anunciar cierres de servicios como mecanismo para obtener respuesta por parte de la EPS. Según explicó, tras estos anuncios se realizan giros parciales que corresponden a una fracción del total adeudado, sin que exista un esquema de pagos regular ni acuerdos que garanticen la sostenibilidad financiera de los prestadores.



El directivo también indicó que no se conocen de manera pública los estados financieros actuales de Nueva EPS, lo que incrementa la incertidumbre en el sector. Añadió que la situación no solo afecta a las IPS privadas, sino también a hospitales públicos, que han expresado preocupaciones por la continuidad de la operación y el pago al talento humano en salud.

De acuerdo con la Unión de IPS, la falta de regularidad en los pagos ha generado dificultades para mantener la atención a los usuarios, quienes enfrentan retrasos en cirugías programadas, servicios ambulatorios y acceso a medicamentos. Toro señaló que la problemática es compartida por múltiples instituciones que prestan servicios a la EPS en diferentes regiones del país.

Finalmente, el director de la Unión de IPS reiteró el llamado al Gobierno nacional para que, en el corto plazo, defina si Nueva EPS cuenta con los recursos necesarios para continuar operando y garantice condiciones de pago claras y periódicas a los prestadores, con el fin de evitar mayores afectaciones al sistema de salud y a los usuarios afiliados.