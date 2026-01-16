En vivo
Salud  / IPS piden definición sobre viabilidad de Nueva EPS ante deudas y cierre de servicios

IPS piden definición sobre viabilidad de Nueva EPS ante deudas y cierre de servicios

El director de la Unión de IPS advirtió sobre la incertidumbre financiera de Nueva EPS, intervenida por el Gobierno nacional, y solicitó una decisión clara sobre su continuidad para garantizar pagos a prestadores y atención a los usuarios.

