Sigue sin superarse la crisis de entrega de medicamentos en la Nueva EPS y Savía Salud en Medellín

Después de la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a la Nueva EPS por la falta de pagos que viene arrastrando la entidad a algunos de sus asociados desde el año pasado, ahora se suma el cambio del dispensador de medicamentos. Los usuarios aseguran que tienen que pasar largas filas para intentar reclamar sus medicamentos.

Sin importar las inclemencias del clima que por estos días azotan a la capital de los antioqueños, los Usuarios de la Nueva EPS acuden sin falta a los dispensarios para intentar reclamar sus medicamentos. Pacientes con diagnósticos de diabetes, cáncer e Hipertensión, son los más afectados por esta situación.

Blu Radio consultó cómo viven esta cruda realidad los usuarios de la Nueva EPS en Medellín: “Hace 5 o 6 meses no nos entregan ninguna clase de medicamentos, ella necesita Glixamby para la azúcar, para la diabetes. Soy de la Nueva EPS, tengo medicamentos porque estoy operada del corazón. He tenido muchos inconvenientes para que me den los medicamentos porque voy a la EPS y yo tengo medicamentos de anticoagulación, como es la Warfarina y el Metoprolol para el corazón, y también Ácido Valproico, Todo eso no me lo dan y son lo más importante lo que yo tomo también para la cabeza", dijeron los usuarios.

Por otra parte, las personas afiliadas a Savia Salud, manifestaron que la situación es similar a la Nueva EPS, también deben hacer largas filas, no les entregan sus medicamentos por completo y no obtienen una respuesta clara a este inconveniente.



“Yo soy la madre de un hijo discapacitado, mi hijo tiene 56 años, hace aproximadamente 8 meses no me entregan la medicina completa para él. En Savia Salud frecuentemente nos hacen falta muchos medicamentos, ahora últimamente, más que anteriormente, nos hacen falta esos medicamentos esenciales para nosotros que somos diabéticos, yo utilizo insulina, tengo azúcar en la sangre", afirmaron.

Los usuarios manifiestan que continuarán haciendo las reclamaciones pertinentes ante las autoridades y se mantienen a la espera de una respuesta satisfactoria a esta problemática que afecta miles de familias en la ciudad.