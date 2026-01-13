En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Usuarios de la EPS SOS protestaron en Cali por fallas en la atención en salud

Usuarios de la EPS SOS protestaron en Cali por fallas en la atención en salud

Entre los principales reclamos se encuentran la no entrega oportuna de medicamentos y las dificultades para acceder a los servicios de cuidado en casa.

Usuarios denuncian fallas en la prestación de servicios de la EPS SOS.
Usuarios denuncian fallas en la prestación de servicios de la EPS SOS.
Foto: suministrada por la comunidad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad