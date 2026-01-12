En vivo
Blu Radio  / Nación  /  ELN propone que en la campaña electoral se discuta un "acuerdo nacional"

ELN propone que en la campaña electoral se discuta un "acuerdo nacional"

La Delegación de Paz del ELN insiste en la participación de la sociedad en los diálogos, señaló que el acuerdo nacional que propone debe tener entre sus propósitos "consensuar una verdadera política de soberanía nacional y popular; erradicar la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo".

