Petro abre la puerta a retomar diálogos de paz con ELN y confirma contactos con Clan del Golfo

Este lunes, 13 de octubre, el presidente Gustavo Petro aseguró que es el momento de reactivar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, después de que el Gobierno levantara el cese al fuego en agosto de este año por las constantes ofensivas de la guerrilla.

El mandatario publicó el anuncio a través de su cuenta de X, en la que durante toda la mañana de este 13 de octubre se ha mantenido muy activo por la liberación de los rehénes de Hamás en Gaza y el plan de paz para Medio Oriente del presidente estadounidense Donald Trump.

“Es hora de reiniciar los contactos con el ELN. Le respondo al señor 'Pablo Beltrán'. Pruebe la paz de Colombia. No se necesita destruir una ciudad entera y matar 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario”, dijo el presidente en X.

Petro le habló directamente a Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, segundo comandante del ELN y quien fue jefe del equipo negociador en el proceso de paz con el Gobierno. Recordemos que, durante su campaña a la Presidencia, Petro prometió acabar con esta guerrilla en tres meses cosa que, hasta el momento, no ha logrado.



Gustavo Petro sobre el ELN

En 2022, el Gobierno inició conversaciones de paz en Caracas con el ELN, como parte de su política de paz total, pero desde hace 10 meses los diálogos están suspendidos, luego de que, en enero del 2025, la guerrilla lanzara una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo por la disputa del territorio fronterizo entre Colombia y Venezuela.

Desde que se suspendieron los diálogos, han ocurrido más de una decena de atentados atribuidos al ELN, como el del 17 de septiembre contra una base militar en Puerto Jordán Arauca, que dejó 26 heridos y dos militares muertos.

Publicidad

En su mensaje el presidente también se refirió al Clan del Golfo, asegurando que se iniciaron contactos con este Grupo Armado Organizado (GAO), a través del Gobierno de Qatar quienes harán las veces de intermediarios.

Cabe resaltar que en un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), indica que en el 2025 los ataques terroristas alcanzaron su punto más alto desde el acuerdo de paz de 2016.