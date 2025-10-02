En vivo
Líderes de las bandas 'Los Costeños' y 'Los Pepes' firman nuevo cese al fuego hasta enero de 2026

Líderes de las bandas 'Los Costeños' y 'Los Pepes' firman nuevo cese al fuego hasta enero de 2026

Jorge Eliecer Díaz Collazos, líder de la bandas ‘Los Costeños’ y Digno José Palomino, líder de ‘Los Pepe’, también se comprometieron a desvincular la fiestas de los picó del control criminal y a convocar a otras organizaciones delincuenciales al proceso paz del gobierno.

castor y palomino.png
Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, dándose las manos después de firmar un nuevo cese al fuego.
Tomado de transmisión de RTVC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Finalmente este jueves se llevó a cabo en la Cárcel La Picota de Bogotá una reunión privada entre miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia y los máximos cabecillas de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ en la que se acordó un cese de actividades ilícitas.

Jorge Eliecer Díaz Collazos, líder de la bandas ‘Los Costeños’, y Digno José Palomino, líder de ‘Los Pepes’, principales actores de la criminalidad en Barranquilla y su área Metropolitana, firmaron una tregua temporal para hacer un cese de los homicidios, extorsiones y hurtos, en principio, hasta el próximo 20 de enero de 2026, al acogerse a la invitación del presidente Gustavo Petro para iniciar el recorrido de la hoja de ruta para desactivar la violencia, reparar a las víctimas y someterse a la ley dentro del Proceso de Paz Urbano.

“Para iniciar el recorrido de la hoja de ruta y compromisos encaminados a desactivar la violencia, reparar a las víctimas y someternos a la ley con las estructuras delincuenciales con las que desarrollamos actividades criminales en Barranquilla, su área metropolitana y el departamento del Atlántico. Nos anima, además de la convocatoria gubernamental, el ánimo y la voluntad de contribuir a la recuperación de la convivencia pacífica de Barranquilla. La ciudad que nos vio nacer y el de propiciar la condiciones para que los niños y jóvenes en nuestras barriadas humildes, nuestros hijos y familiares tengan otra oportunidad en la vida y disfruten del derecho y ejerzan el deber a vivir en paz”, se lee en el comunicado.

Los cabecillas de estas estructuras criminales, también se comprometieron a desvincular la fiestas de los picó del control criminal y a convocar a otras organizaciones que delinquen en el Atlántico, a que se sumen al proceso de paz del Gobierno.

“Segundo, desvincular las fiestas de los picos del control territorial criminal, promoviendo su uso como escenario de convivencia y no de legitimación de la criminalidad. Tercero, convocado a otras organizaciones criminales determinantes en la inseguridad de Barranquilla, su área metropolitana y el departamento del Atlántico a que se sumen al proceso de paz urbana. Finalmente, agradecemos el acompañamiento de las instituciones del Gobierno nacional que han hecho posible este esfuerzo y a las autoridades territoriales que han expresado la decisión de poner todo el empeño para que entre todos lleguemos a feliz puerto", agregaron.

