Alias ‘Harold’ buscó entregar a ‘El Costeño’ para reclamar recompensa: lo consideraba su “papá”

Blu Radio conoció el exclusiva un documento que da evidencia de cómo Harold Daniel Barragán Ovalle, alias ‘Harold’, séptimo capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, entregó información clave sobre la composición y despliegue criminal de la oficina de sicarios liderada por Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, para entregarlo y cobrar los $300 millones de recompensa que ofrecían por información que llevara a su captura.

El plan para entregarlo fue concebido junto a Cristian Camilo González Ardila, otro de los capturados y quien conducía la moto con la cual se recogería al sicario para su fuga.

Sin embargo, en paralelo, y para tratar de evitar la captura de alias ‘El Costeño’ y desviar la investigación, alias ‘Harold’ colaboró con su ocultamiento consiguiendo personas que a cambio de ofrecimientos de entre 1 y 2 millones de pesos, accedieron a esconderlo posterior a la ejecución del atentado, todo esto porque ambos criminales construyeron a lo largo de varios años un fuerte lazo de amistad, con lo cual incluso lo consideraba como “su papá”.

Este hombre, entregó a las autoridades elementos como celulares y otros equipos; sin embargo, borró chats (con audios) y otros archivos contundentes sobre el plan para el magnicidio, por lo que fue vinculado de inmediato en la investigación y por ende fue capturado. Alias ‘Harold’ le estaba mintiendo a las autoridades para desviar la investigación.

Miguel Uribe Turbay murió este 11 de agosto luego de luchar por su vida durante más de dos meses. Foto: Facebook - Miguel Uribe Turbay

El documento revela que alias ‘Harold’ participó en varias llamadas grupales a través de las cuales se planeó la ejecución del atentado en contra del senador y precandidato y fue el responsable de contactar al menor alias ‘Tianz’ que disparó.

Dentro de la información aportada por Harold Daniel Barragán, se logró identificar varios hechos para el esclarecimiento de otros asesinatos, entre ellos, la participación de ‘El Costeño’ y otros presuntos integrantes de su oficina de sicarios en homicidios selectivos en Bogotá y Medellín.

A través del análisis a la información extraída del su equipo celular, los investigadores lograron confirmar, incluso, su activa participación en el tráfico local de estupefacientes en la localidad de Engativá, en Bogotá, donde habría alcanzado a ser reconocido como una de las “firmas” del sector y activo en la fabricación de tusi.

Además, las autoridades identificaron comunicaciones sobre transacciones para la adquisición, alquiler y venta de armas de fuego, con las que se materializaban crímenes en la localidad de Engativá y centro de Bogotá.

Harold Daniel Barragán Ovalle Foto: Fiscalía

Prontuario criminal de alias ‘Harold’

Alias ‘Harold’, señalado de tener una trayectoria delictiva que se extiende por varias ciudades del país, enfrenta actualmente cuatro procesos penales activos.

Entre ellos figuran dos casos de estafa ocurridos en 2020, uno en Popayán y otro en Cali; así como un proceso por hurto calificado y otro por tráfico de estupefacientes, ambos registrados en Bogotá en 2019. De acuerdo con las autoridades, uno de estos expedientes ya se encuentra en etapa de ejecución de penas, mientras que otro continúa en proceso de indagación.

El prontuario de ‘Harold’ también incluye tres capturas previas, dos de ellas en flagrancia durante 2019, una por tráfico de estupefacientes y otra por hurto, además de una detención en 2021 mediante orden judicial por el mismo delito de hurto.