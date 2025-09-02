Publicidad

Ley de financiamiento
Juliana Guerrero
Metro de Bogotá
Valeria Afanador
Selección Colombia

Magnicidio de Miguel Uribe fue planeado en un grupo de WhatsApp llamado 'plata o plomo'

Magnicidio de Miguel Uribe fue planeado en un grupo de WhatsApp llamado ‘plata o plomo’

Por el magnicidio de Miguel Uribe ya van 7 personas judicializadas, entre ellos, Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', quien según la Fiscalía coordinó acciones antes y después del atentado el 7 de junio.

Harold Barragán, séptimo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Harold Barragán, séptimo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Foto: suministrada
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 12:38 p. m.

En la audiencia de imputación de cargos de Harold Barragán, séptimo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía aseguró que la organización criminal 'plata o plomo' por medio de un grupo de Whatsapp y videollamadas, registraron el lugar de residencia, horarios y movimientos del precandidato asesinado para planificar el ataque del pasado 7 de junio.

Según la Fiscalía, Harold Barragán, quien participó en la organización desde el 2023, no aceptó los cargos imputados, los cuales son homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación y tráfico de armas de fuego y uso de menores para la comisión de delitos.

Barragán Ovalle fue detenido en la localidad de Engativá en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional. Según las autoridades, su papel habría sido determinante en la planeación del atentado y en la selección del menor de edad que finalmente ejecutó el ataque sicarial.

Qué significa que Fiscalía eleve a magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay murió este 11 de agosto luego de luchar por su vida durante más de dos meses.
Foto: Facebook - Miguel Uribe Turbay

La defensa de Barragán sostuvo que el imputado ya venía colaborando con las autoridades y que incluso había sostenido conversaciones con fiscales del caso para concretar una cooperación.

Por este caso ya van 7 personas judicializadas, entre ellos, Elder José Arteaga, alias El Costeño, procesado por el magnicidio de Miguel Uribe quien según la Fiscalía, coordinó acciones antes y después del atentado el 7 de junio, como la cabeza al mando que conectó con los demás implicados para que se llevará a cabo este hecho en el occidente de Bogotá.

