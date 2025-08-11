Mindefensa confirmó muerte de ‘Zarco Aldinever’ y reveló detalles sobre magnicidio de Miguel Uribe

En medio de las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la principal hipótesis de inteligencia apunta a la participación de la segunda marquetalia que, según él, “no tiene ninguna ideología y actúa únicamente con fines criminales”.

Sánchez explicó que el caso se investiga en dos frentes: el judicial, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, y el de inteligencia, liderado por la Junta de Inteligencia Conjunta.

Este organismo agrupa a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y agencias internacionales de países como Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

MinDefensa sobre muerte de alias ‘Zarco Aldinever’: es muy difícil creerle a los criminales Foto: Blu Radio / suministrada

De acuerdo con el ministro, los informes recabados indican que la segunda marquetalia estaría detrás de atentados contra líderes políticos, incluido el asesinato de Uribe Turbay. Aunque la conexión con este grupo armado es la línea más sólida, Sánchez advirtió que no se descartan otras hipótesis hasta que se capture a los responsables.

En su declaración, el ministro también mencionó a alias ‘Zarco Aldínever’, un peligroso cabecilla de la segunda marquetalia, quien habría sido asesinado en Venezuela por miembros del ELN. Según la información de inteligencia, la muerte se produjo cerca de la frontera colombo-venezolana en medio de una disputa entre carteles por un cargamento de cocaína robado. “Es la lógica de todo cartel: pugnas internas por el narcotráfico”, puntualizó Sánchez.

El Gobierno reiteró su compromiso de esclarecer el crimen y advirtió que continuará trabajando con aliados nacionales e internacionales para llevar a los autores intelectuales y materiales ante la justicia.