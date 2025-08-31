Legalizan captura de Harold Daniel Barragán, implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Un juez de control de garantías legalizó en la tarde de este domingo la captura de Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado como uno de los responsables en la planeación del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá.

Barragán Ovalle fue detenido en la localidad de Engativá en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional. Según las autoridades, su papel habría sido determinante en la planeación del atentado y en la selección del menor de edad que finalmente ejecutó el ataque sicarial.

La Fiscalía lo señala de haber participado en reuniones previas al crimen, donde se definieron tanto la logística del atentado como la designación del sicario.

Tras la legalización de la captura, Barragán Ovalle enfrentará un proceso judicial por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

Aunque la audiencia de imputación de cargos se instaló este 31 de agosto, fue suspendida y se reanudará el próximo martes 2 de septiembre a las 9:00 de la mañana. Se espera que en esa diligencia el procesado defina si acepta o no los cargos que le imputa la Fiscalía.

La defensa de Barragán sostuvo que el capturado ya venía colaborando con las autoridades y que incluso había sostenido conversaciones con fiscales del caso para concretar esa cooperación. Esto abre la posibilidad de que el séptimo implicado aporte información que permita esclarecer por completo los móviles, autores intelectuales y demás responsables del asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Con la captura de Barragán Ovalle, ya son siete los detenidos por el magnicidio que conmocionó al país. El crimen, perpetrado por un menor de edad, fue catalogado como un atentado directo contra la democracia y la institucionalidad, dado el papel político de la víctima como senador y precandidato presidencial.