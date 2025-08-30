Publicidad

Capturan a otro implicado en magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Capturan a otro implicado en magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El detenido habría participado en la planeación del atentado y selección del menor que disparó contra el senador y precandidato presidencial.

Harold Daniel Barragán Ovalle
Harold Daniel Barragán Ovalle
Foto: Fiscalía
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: agosto 30, 2025 10:26 p. m.

Fue capturado en Bogotá Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Barragán Ovalle, según la Fiscalía, habría participado activamente en la planeación del magnicidio ocurrido el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, al occidente de la capital.

Las autoridades lo acusan de haber seleccionado al menor de edad que ejecutó el atentado sicarial.

Menor que disparó contra Miguel Uribe
Menor que disparó contra Miguel Uribe
pantallazos de videos.

El capturado enfrentará cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

La detención fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía. En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías.

