ATENCIÓN: Siete años de reclusión para menor sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Tras ser juzgado bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, un juez sancionó con siete años de privación de la libertad en centro de reclusión al menor de 15 años que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuando le disparó varias veces mientras realizaba un acto de campaña en Modelia, Bogotá, el pasado 7 de junio.

Este miércoles, 27 de agosto, se realizó la lectura de la sentencia por parte de un juez especializado en infancia y adolescencia, en contra alias ‘Tianz’, quien disparó contra el senador. La decisión es una sanción en un sitio de reclusión especial.

La audiencia fue virtual y reservada por tratarse de un menor de edad. Precisamente por eso, hay algunos aspectos que ya se anticipan en este caso. Al no ser mayor, hay un límite de condena máximo de ocho años.

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses”, manifestó el abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia de la víctima.

Señaló que respeta la decisión, “pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”. No obstante, se fue contra la ley porque consideró que “incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.

La defensa de la familia de la víctima apeló la decisión de primera instancia.

Un aspecto importante en este caso es que el imputado aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; por eso no se le aplicó la máxima sanción.

“En el curso de la investigación se conoció que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El costeño’. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó”, explicó la Fiscalía.



Los demás detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Hay que resaltar que los demás detenidos tienen un proceso diferente y va menos avanzado.

Los demás procesados son Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El costeño’, señalado de coordinar material del magnicidio; Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’, mencionada como responsable de entregar el arma al sicario; Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El veneco’, conductor del vehículo spark gris donde el responsable de disparar recibió el arma; William González Cruz, alias ‘El viejo’, quien habría sacado a ‘El costeño’ y ‘Gabriela’ de la zona del atentado en un volkswagen azul; y, finalmente, Christian González Ardila, conductor de una moto donde sacarían de la escena de crimen al sicario.



El día del atentado en Bogotá

En ese momento, luego de disparar entre la multitud, el joven salió corriendo y tras una persecución por parte de la Policía y miembros del esquema de seguridad del senador, fue capturado esa misma tarde. Tenía una herida en la pierna y fue encontrado con un arma.

Fue puesto bajo disposición de las autoridades y el ICBF, al tratarse de un menor de edad. Mientras su proceso se adelantaba, Miguel Uribe murió en la Fundación Santa Fe.