Cárcel para alias ‘Mono Abrahán’, segundo cabecilla de la banda criminal Los Costeños

Las pruebas que supuestamente relacionan a Abraham Alfredo López Caballero, alias Mono Abraham, con un homicidio registrado en el año 2020 en el barrio Ferrocarril de Soledad, Atlántico, fueron tan contundentes que un juez de control de garantías ordenó su reclusión en la cárcel pese a que, inicialmente, este señalado segundo cabecilla de la banda criminal ‘Los Costeños’, se declaró inocente.

“En ese sentido, un fiscal seccional le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados”, se puede leer en un comunicado de la Fiscalía.

“La decisión judicial está relacionada con los acontecimientos registrados el 20 de marzo de 2020 en el barrio Ferrocarril de Soledad (Atlántico), donde ‘Mono Abraham’ habría llegado hasta una terraza y, sin mediar palabra, disparó contra un hombre de 26 años causándole la muerte y huyó”, agrega.

López Caballero fue capturado durante una diligencia de allanamiento realizada por la Policía en Bello, Antioquia, por lo que su reclusión se llevará a cabo en un establecimiento carcelario de esta zona del país.



Del mismo modo, reportó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que al parecer su presencia en dicha zona era para establecer alianzas con la banda ‘Los Triana’.

"Se encontraba en Medellín de acuerdo a inteligencia realizando alianzas criminales con el grupo delincuencia organizada conocida como 'Los Triana'. El objetivo era buscar rutas de narcotráfico saliendo desde el Caribe colombiano hacia los Estados Unidos y Europa a través de lanchas rápidas que contaminaban buques en mar abierto. Este individuo con 9 años de trayectoria criminal en el grupo delincuencia común organizada conocida como Los Costeños era uno de los hombres más buscados en Barranquilla se le considera un cabecilla principal de esta misma estructura criminal", informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía metropolitana.

Alias Mono Abraham, de acuerdo con la Fiscalía, está vinculado a otras investigaciones por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, extorsión y otros homicidios.

De hecho, es señalado de haber transportado a los sicarios que masacraron a 6 personas en el barrio Las Flores de esta ciudad en hechos que ocurrieron en septiembre del 2022 por lo que fue capturado ese mismo año, sin embargo, en el 2024 quedó en libertad por un vencimiento de términos y desde entonces autoridades estaban tras su pista.