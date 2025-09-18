Con globos blancos y juguetes despidieron a niño de 4 años asesinado por su padrastro en Medellín

Este jueves se cumplieron las exequias del pequeño Nairkel, que murió luego de que su padrastro, miembro de un grupo criminal en Medellín, le propinara una brutal golpiza.

Aún en la capital antioqueña no se sale de la consternación por la muerte de Nairkel Aldraín Botia Manrique, de 4 años, que por no querer dormirse, su padrastro, lo atacó incluso con un machete, dejándole graves heridas que al final le causaron su fallecimiento en el Hospital General de Medellín.

Con globos blancos y una fotografía del menor, acompañaron el féretro en la parroquia Jesús Nazareno de la ciudad, donde asistió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.

“Uno ver un ataúd de ese tamaño, por Dios. Eh, la reflexión tiene que ser es como cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas. Yo aspiro que esta persona que está capturada reciba la máxima pena, pero así toda esa pena se queda chiquita”, aseguró.



Féretro de niño muerto por golpiza en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Mientras que la familia exige justicia, el presunto agresor fue identificado como alias ‘Lámpara’, un hombre con amplio prontuario judicial y señalado de pertenecer a la estructura criminal Los Mondongueros, que opera en el barrio Castilla.

Desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el hombre acumula siete antecedentes judiciales por delitos como violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, homicidio simple, concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado y constreñimiento ilegal.

Publicidad

Alias ‘Lámpara’ ya había sido condenado por homicidio el pasado 4 de julio. Ahora deberá responder por la muerte de Nairkel, en un proceso que la opinión pública exige no quede en la impunidad.