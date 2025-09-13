Niño de 4 años se debate entre la vida y la muerte tras golpiza de su padre en Medellín

En las últimas horas de este sábado, 13 de septiembre, ingresó al Hospital Infantil Concejo de Medellín, en grave estado de salud, un niño de 4 años de edad, quien, según el reporte médico, registra múltiples contusiones en la cabeza y el tórax. Por este motivo tuvo que ser trasladado al Hospital General, un centro asistencial de mayor nivel.

Según indicó el alcalde Federico Gutiérrez, el menor de edad se está debatiendo entre la vida y la muerte a causa de la gravedad de las heridas, que habrían sido ocasionadas por una golpiza de su padre biológico.

El mandatario le pidió al general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, priorizar este caso para, en sus palabras, dar prontamente con el "paradero de este salvaje". “Por Dios, ¿hasta cuándo? A nuestros niños se les cuida”, aseguró Gutiérrez en su cuenta de la red social X.

Por lo pronto, la Policía se encuentra verificando el caso y el estado de salud del menor, para proceder con la ubicación del hombre, de nacionalidad venezolana.



Segundo caso de maltrato infantil esta semana

Este hecho rememora el registrado en el municipio de Yarumal esta semana, cuando en video quedó registrada una brutal golpiza de un padre a su hijo de 16 años en zona rural. En ese caso, las autoridades del departamento confirmaron que está bajo investigación de la Policía de Antioquia, con el fin de avanzar en el proceso judicial en su contra.

Justamente, el secretario de Seguridad de ese municipio del Norte de Antioquia, Walter Gómez, aseguró que una vez se conoció el caso se procedió con la captura del hombre, mientras que el joven quedó bajo el amparo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.