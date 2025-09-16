Murió niño de 4 años que fue brutalmente golpeado por su padrastro en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó en su cuenta de X la muerte de Nairkel, el niño de 4 años que permanecía internado en el Hospital General tras ser brutalmente golpeado por su padrastro. El menor luchó durante tres días por su vida, pero finalmente falleció.

“Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado”, escribió el mandatario.

Capturado señalado agresor de menor en medellín. Foto: Policía Nacional.

Gutiérrez señaló como responsable a alias 'Lámpara', integrante de la estructura criminal “Los Mondongueros”, quien ya fue capturado por las autoridades. “Pagará por esto”, aseguró el alcalde en su mensaje.

El caso ha generado gran consternación en Medellín y en el país, al tratarse de un acto de violencia contra un niño: “Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños. Hay que hacer una reflexión como sociedad”, expresó Gutiérrez.

Finalmente, el alcalde agradeció al personal médico y asistencial del Hospital General de Medellín, quienes atendieron al menor desde el día del ataque. “Gracias por cuidarlo e intentar salvar su vida”, concluyó.