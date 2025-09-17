Presunto asesino de niño de 4 años en Medellín ya había sido condenado por homicidio

El hombre señalado de asesinar a un menor de 4 años en Medellín tiene un amplio prontuario criminal que incluye antecedentes por violencia intrafamiliar y otros cinco delitos, según confirmó la Policía. El padre del niño habló con Noticias Caracol y pidió justicia para que este caso no quede impune.

Alias 'Lámpara' es señalado de haber matado a golpes y con machete a Nairkel Aldraín Botia Manrique, un niño de tan solo 4 años, en el barrio Castilla de Medellín. Según las autoridades, este sujeto pertenece a la banda delincuencial conocida como Los Mondongueros y ya había sido condenado por homicidio el pasado 4 de julio.

El general William Castaño, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, confirmó que al capturado le figuran siete antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, homicidio simple, concierto para delinquir, constreñimiento ilegal, desplazamiento forzado y extorsión.

La Fiscalía reveló que el señalado golpeó al menor en repetidas ocasiones. Además, conversaciones en chats entre el padre del niño y otra persona, a las que tuvo acceso Noticias Caracol, evidencian la preocupación que ya existía por posibles maltratos hacia el menor.

“No tengo muchas palabras que dar, muchas palabras que decir más que justicia y que se haga lo que se tenga que hacer para que mi hijo descanse en paz y se haga justicia”, aseguró el padre de la víctima, Rafael Botia García, pidiendo justicia.

También pidió ayuda para trasladar el cuerpo a Venezuela, su país de origen, y expresó: “Muy triste por esto que pasó, por esto que sucedió y la verdad estamos haciendo lo posible para que mi hijo pueda ser trasladado acá. Ayúdenme, ayúdenme para que yo pueda ver a mi bebé por última vez”.

Alias 'Lámpara' había sido detenido y enviado a prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar agravada. Sin embargo, la muerte del niño modifica el proceso judicial y abre la puerta a una nueva imputación.

El abogado Esteban Manco explicó: “Supone una variación concreta en el proceso penal, que ya no será por tentativa de homicidio sino por el homicidio pleno en este sujeto de especial protección que estaba en una situación de inferioridad. Esto posibilita la variación de la imputación para ser publicada al procesado”.

De acuerdo con datos de la Alcaldía de Medellín, cada mes llegan a los hospitales de la ciudad cerca de 30 niños con signos de violencia física y sexual. Estas cifras reflejan la gravedad del problema y la urgencia de reforzar las medidas de protección a la infancia.