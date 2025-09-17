Él es alias ‘Lámpara’, padrastro señalado de causar la muerte de niño de 4 años en Medellín

La ciudad de Medellín se encuentra conmocionada por el fallecimiento de Nairkel Aldraín Botia Manrique, un niño de apenas 4 años que murió tras ser víctima de una brutal agresión atribuida a su padrastro. La noticia, que ha generado rechazo e indignación, fue confirmada el pasado 16 de septiembre por el alcalde Federico Gutiérrez.

El menor permaneció durante tres días en estado crítico en el Hospital General de Medellín, luego de sufrir graves lesiones que lo dejaron bajo asistencia médica. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, finalmente perdió la vida.

“Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicar esta noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida, pero no pudo más. Los golpes acabaron con su vida. Fue asesinado”, expresó el mandatario local en su cuenta de X.

De acuerdo con la versión oficial, el ataque ocurrió el sábado en la mañana, cuando el hombre llegó a la vivienda y encontró al niño despierto. Al no obedecer su orden de dormir, el sujeto lo habría golpeado de manera despiadada, causándole heridas mortales.



¿Quién es alias 'Lámpara'?

El presunto agresor fue identificado como alias ‘Lámpara’, un hombre con amplio prontuario judicial y señalado de pertenecer a la estructura criminal Los Mondongueros, que opera en el barrio Castilla.

El alcalde Gutiérrez aseguró que no solo el menor habría sido víctima, sino también su madre, quien en reiteradas ocasiones habría sido golpeada y amenazada con armas de fuego para evitar que denunciara. “La madre dice que este sujeto la intimidaba, le ponía un revólver en la cabeza y la amenazaba con matar a toda la familia”, explicó.

Alias 'Lámpara' Foto: redes sociales

Tras la difusión del caso, las autoridades lograron la captura del señalado. Según el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el hombre acumula siete antecedentes judiciales por delitos como violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, homicidio simple, concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado y constreñimiento ilegal.

Alias ‘Lámpara’ ya había sido condenado por homicidio el pasado 4 de julio. Ahora deberá responder por la muerte de Nairkel, en un proceso que la opinión pública exige no quede en la impunidad.