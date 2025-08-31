Capturan a alias 'Machi', supuesto jefe de los sicarios de banda 'Los Costeños' en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que se requirió una investigación de ocho meses para dar con la captura en las últimas horas de Erick Mario Sánchez Vásquez, alias 'Machi', quien es señalado como el supuesto jefe de los sicarios en la banda 'Los Costeños' e intentaba ocultarse de las autoridades en una vivienda del barrio Las Moras, en el municipio de Soledad.

Afirmó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que su aprehensión se dio mediante orden judicial y, de acuerdo a los datos suministrados por inteligencia, el sujeto estaría vinculado a varios homicidios en el barrio Rebolo, asociados al control territorial para la venta de estupefacientes y extorsiones.

De la misma manera, al parecer esta persona delinquía al servicio de alias 'El Menor', actualmente recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá por el delito de extorsión. Por lo cual, con esta operación dicen las autoridades que se logra el esclarecimiento de al menos tres hechos de sangre registrados en 2024.

Capturan a alias ‘El Menor’. Foto: Suministrada

“Con este operativo avanzamos en la desarticulación de estructuras delincuenciales que pretenden sembrar miedo en la comunidad. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades investigativas y operativas para garantizar la seguridad ciudadana y devolver la tranquilidad a los barranquilleros”, agregó Urrego.

Precisamente, desde la Policía de esta jurisdicción se viene realizando una ofensiva contra el delito en todas sus modalidades a través de las llamadas “Tomas Masivas” y “Caravanas por la Vida”, con las que solo en las últimas horas fueron capturadas 45 personas en la capital del Atlántico y su área metropolitana.

El mismo general Edwin Urrego especificó que se vienen incorporando capacidades tecnológicas de alto nivel, como operaciones con drones y personal especializado, que fortalecerán el trabajo focalizado del servicio de Policía y afectarán a las estructuras delincuenciales.

De las 45 capturas mencionadas, 33 lo fueron en flagrancia y 12 mediante orden judicial. Asimismo, se incautaron siete armas de fuego, se recuperaron cuatro motocicletas y un vehículo que habían sido reportados como hurtados.

En cuanto a la convivencia, 190 personas fueron trasladadas por comportamientos contrarios, mientras que la Seccional de Tránsito y Transporte, desde seis puestos de control instalados de manera aleatoria, inmovilizó 14 vehículos y 95 motocicletas, impuso 528 comparendos de tránsito y practicó más de 10 pruebas de embriaguez.

El Comandante de la Policía Metropolitana aseguró, que estas tomas de control y prevención continuarán ejecutándose durante todo el fin de semana y se extenderán todo el año como parte de la estrategia integral de seguridad ciudadana.