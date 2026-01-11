ELN podría acceder a tecnología militar venezolana ante un colapso del chavismo, advierte experto

La compleja situación política y de seguridad en Venezuela ha generado una alerta roja sobre el orden público en Colombia. Según el analista Jorge Mantilla en entrevista con Sala de Prensa Blu, el innegable vínculo entre el régimen venezolano y grupos como el ELN y las disidencias plantea un escenario donde lo que ocurre en el país vecino impacta profundamente el territorio nacional.

Ante la presión de las operaciones de Estados Unidos, surge la duda de si estos grupos se verán debilitados o, por el contrario, encontrarán nuevas ventajas tácticas en la frontera.

Mantilla se mostró escéptico ante una posible retirada masiva de los jefes guerrilleros hacia Colombia, sugiriendo que el contexto actual abre una “ventana de oportunidad enorme para el ELN particularmente”.

Esta situación permitiría al grupo proyectarse como una guerrilla continental y, ante un eventual colapso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ELN “podría eventualmente tener acceso a tecnología militar venezolana, a equipos logísticos venezolanos y particularmente a tecnología antiaérea”. Este acceso fortalecería sustancialmente a una organización que ya ha logrado conectar sus estructuras del occidente y el oriente colombiano durante el último cuatrienio.



Bandera Colombia - Venezuela Foto: AFP

La estabilidad de la transición venezolana depende de complejas negociaciones internas entre las facciones del chavismo, representadas por figuras como los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Si estas conversaciones no prosperan, el escenario podría derivar hacia una guerra irregular protagonizada por colectivos, milicias bolivarianas y megabandas como el Tren de Aragua.

Por ello, Mantilla advierte que el país debe prepararse para lo que podría ser una “transición prolongada y violenta” en el país vecino. A nivel interno, las cifras del gobierno nacional revelan que el ELN cuenta hoy con más integrantes y presencia territorial que en 2022.

Publicidad

El analista define al grupo como una de las “empresas criminales más prósperas”, con un portafolio que trasciende el narcotráfico para incluir la minería e industrias legales como la ganadera en Venezuela.

Este fortalecimiento representa un riesgo latente para los procesos electorales en Colombia, debido al posible “constreñimiento al elector” y la incidencia de la criminalidad organizada en las agendas legislativas del Congreso.