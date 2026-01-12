Patrullero Andrés Felipe Castañeda murió tras choque con vehículo particular en Cali

Como Andrés Felipe Castañeda, de 25 años, fue identificado el patrullero de la Policía Nacional que murió en un accidente de tránsito ocurrido en la calle 23 con carrera 3, en el barrio San Nicolás, centro de Cali.

El uniformado y otro compañero se movilizaban en una motocicleta institucional, cuando colisionaron contra un vehículo particular.

De acuerdo con las autoridades, la víctima, oriunda del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, llevaba dos años de servicio en la Policía Metropolitana de Cali.

En un video captado por cámaras de seguridad del sector se observa el momento en que ambos vehículos colisionan, dejando a los policías tendidos en la vía y al automóvil impactado contra un poste de energía.



"Es un siniestro vial ocurrido el pasado 9 de enero que cobró la vida del patrullero y, de acuerdo con la información preliminar, el uniformado ya se encontraba regresando a su lugar de residencia cuando ocurrió el hecho, en un cruce vial, en circunstancias que son materia de investigación. El accidente se registró mientras se realizaban intervenciones policiales en la ciudad", dijo el coronel Andres Buitrago, comandante (E) policía metropolitana de Cali.

Sobre las personas que se movilizaban en el vehículo particular, se conoció que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales de la ciudad para recibir atención médica tras el fuerte impacto del choque.

“Son dos mujeres, sufrieron algunas lesiones, pero horas después fueron dadas de alta. Al conductor de este vehículo se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado negativo. Este accidente es materia de investigación por parte de las autoridades competentes y judiciales”, señaló el oficial.

En el siniestro también resultó herido otro policía, quien permanece hospitalizado bajo observación médica, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente.

