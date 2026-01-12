Cierres viales y desvíos entre Buenaventura y Cali por deslizamientos y árboles caídos

Las fuertes lluvias ocasionaron el bloqueo de varios puntos en la vía al mar que conecta a Buenaventura con Cali, generando congestión vehicular en la zona durante el plan retorno de este lunes festivo 12 de enero de 2026.

De acuerdo con las autoridades, se presenta cierre total en el kilómetro 12, metros antes del CAI El Saladito, por la caída de un árbol de gran tamaño sobre la vía, así como en el kilómetro 11, donde se registró un deslizamiento de piedras y material rocoso.

“La Secretaría de Movilidad informa que, debido a las fuertes lluvias, se presentan afectaciones en la vía al mar con cierres parciales y totales. Se recomienda a todos los conductores circular con extrema precaución y planificar su recorrido utilizando aplicaciones como Waze”, señala un comunicado emitido por la Secretaría de Movilidad de Cali.

Ante esta situación, las autoridades habilitaron pasos por otros sectores para evitar que más vehículos queden atrapados en los bloqueos, por lo que solicitan tomar vías alternas.



“Quienes vienen de Buenaventura deben tomar Media Canoa hacia Buga, y quienes llegan al kilómetro18, la vía al corregimiento de Golondrinas y La Paz para salir al Spíwak”, indicó la dependencia de movilidad.

Otros puntos afectados son la avenida 6 Oeste con calle 46A Oeste, sector El Molino, por árboles sobre la vía, así como el kilómetro 30, donde se presenta un deslizamiento. En todos estos sectores hay agentes de tránsito regulando la movilidad.

