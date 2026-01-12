En vivo
Pacífico  / Cierres viales y desvíos entre Buenaventura y Cali por deslizamientos y árboles caídos

Cierres viales y desvíos entre Buenaventura y Cali por deslizamientos y árboles caídos

Se presenta cierre total en el kilómetro 12, metros antes del CAI El Saladito, por la caída de un árbol de gran tamaño sobre la vía, así como en el kilómetro 11 por deslizamiento de piedras y material rocoso.

