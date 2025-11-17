Así será el pico y placa en la vía al mar para ingresar a Cali este lunes festivo

Son más de 200 policías y 100 agentes de tránsito los que están desplegados en las carreteras del Valle del Cauca, en 15 puestos de control para garantizar la seguridad de los viajeros durante el plan retorno del puente festivo de La Independencia de Cartagena.

Hay que recordar este fin de semana, hay una novedad Cali, con el inicio de un piloto especial para el regreso a casa en la vía al mar. Este consiste en implementar un pico y placa desde el kilómetro 18, el cual iniciará a las tres de la tarde.

"de 3:00 a 5:00 de la tarde los vehículos de placa par ingresan a la ciudad, y de 5:00 pm a 7:00 de la noche ingresan los vehículos impares. El objetivo de la medida es precisamente distribuir el cúmulo de vehículos que empiezan a circular en la zona, y que desde la tarde nos genera una alta congestión", explicó Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible de Cali.

Este piloto no contempla imponer sanciones económicas sino verificar si hay mejoría en la movilidad en este corredor durante la tarde del lunes festivo.

