Nuevas medidas de pico y placa para los sábados: Mañanas Blu, viernes, 14 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 14 de noviembre de 2025:



Temístocles Ortega, senador de la República , se pronunció sobre la denuncia de un atentado en su contra.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se refirió al bombardeo en Arauca.

Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá, habló del anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán sobre los cambios en el pico y placa para vehículos no matriculados en la capital.

Paloma Valencia, senadora de la República, se expresó sobre la elección de candidatos del Centro Democrático para la consulta de marzo de 2026.

Camilo Sanabria, compositor colombiano musical de cine y televisión, profundizó sobre el triunfó en la categoría Mejor Música para Medios Audiovisuales en los Latin Grammy 2025.

Yannai Kadamani, ministra de Cultura, dio detalles de la postulación de las ruinas de Armero para declararlas Bien de Interés Cultural de la Nación.

