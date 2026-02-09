Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 9 de febrero de 2026

El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su tradición arraigada y su dinámica sencilla lo han convertido en una de las opciones favoritas para quienes consultan resultados diariamente.



Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 9 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 9 de febrero del 2026 es el (en minutos)¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 8 febrero 2026 1535 - 8 Chontico Día 7 febrero 2026 6712 - 7 Chontico Día 6 febrero 2026 2122 - 3 Chontico Día 5 febrero 2026 1431 - 8 Chontico Día 4 febrero 2026 4659 - 9 Chontico Día 3 febrero 2026 0622 - 1 Chontico Día 2 febrero 2026 5204 - 2 Chontico Día 1 febrero 2026 9666 - 5 Chontico Día 30 enero 2026 0740 - 5 Chontico Día 29 enero 2026 8861 - 7 Chontico Día 27 enero 2026 8016 - 0

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diversas opciones de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintos estilos de juego y niveles de riesgo:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta diversidad de modalidades, el Chontico Día resulta atractivo para todos los jugadores, sin importar su experiencia o frecuencia de juego.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

El Chontico Día se caracteriza por sus apuestas accesibles y flexibles. Los valores van desde $500 hasta $25.000, lo que permite a cada jugador ajustar su participación según su presupuesto y su estrategia personal.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Los ganadores del Chontico Día deben acudir a un punto autorizado para reclamar su premio. Los requisitos básicos incluyen:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del monto del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), se pueden solicitar documentos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Con estos pasos, los ganadores pueden cobrar sus premios de manera segura y cumpliendo con la normativa vigente, disfrutando de uno de los chances más tradicionales y confiables de Colombia.