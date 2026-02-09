La razón detrás de criminales de civil en atentado de ELN contra esquema de Jairo Castellanos

De acuerdo con información de inteligencia, los hombres que aparecen en las imágenes del momento exacto del atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, ocurrido el pasado 5 de febrero en zona rural de Fortul, Arauca, pertenecerían al frente Domingo Laín Sáenz del ELN, una estructura que delinque en esta región del país.

Según las autoridades, estos criminales, responsables del asesinato de dos de los escoltas del senador, acostumbran combatir vestidos de civil. Esta modalidad, explican los informes, busca que, en caso de ser dados de baja sus integrantes, se les retire el armamento y sean presentados como campesinos ajusticiados, dificultando la atribución directa de responsabilidades al grupo armado.

En el video, analizado por investigadores judiciales y de inteligencia, se observa el ataque indiscriminado contra el vehículo blindado en el que se movilizaba el esquema de seguridad del senador. En las imágenes se alcanza a contar al menos cinco hombres armados, quienes disparan de manera directa contra el automotor en plena vía pública.

#Atención Se conocen las primeras imágenes de los autores y del atentado ocurrido al esquema de seguridad del senador de En Marcha, Jairo Castellanos, en Fortul (Arauca) el pasado jueves 5 de febrero y que dejó dos escoltas muertos. Se puede observar cómo hombres armados atacan… pic.twitter.com/tRCI84eDa6 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 7, 2026

Una de las escenas más relevantes del video permite identificar parcialmente el rostro de uno de los atacantes, quien aparece con un fusil en la mano, sonriendo, vestido con camisa negra y gorra negra, mientras participa del ataque. En otra imagen se observa a otro de los hombres de espaldas, vistiendo camisa naranja y un chaleco verde de uso militar, con munición visible.



Los hechos se registraron cuando el vehículo atacado, junto con otro automotor en el que se desplazaban tres asesores del senador Castellanos, se dirigían hacia Yopal, Casanare, con el fin de recoger al congresista, quien se encontraba realizando actividades políticas en la región. Durante el mismo episodio, los tres asesores fueron retenidos por varias horas y posteriormente liberados en la tarde de ese mismo día, sin que se reportaran lesiones.

Tras conocerse el hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló a través de su cuenta de X que el atentado podría haber sido perpetrado por el ELN y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.