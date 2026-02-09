En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / La razón detrás de criminales de civil en atentado de ELN contra esquema de Jairo Castellanos

La razón detrás de criminales de civil en atentado de ELN contra esquema de Jairo Castellanos

Un video clave reveló el accionar de al menos cinco hombres armados que atacaron el vehículo blindado; inteligencia señala que serían integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, que operan vestidos de civil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad