La Registraduría presentó la tarjeta electoral de las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

Ese día habrá tres consultas y todas irán en la misma tarjeta, pues, según la Registraduría, de esta manera se garantizará el secreto del voto.

Es importante recordar que cada ciudadano solo puede votar en una consulta, aunque las tres estén en la misma tarjeta.

Así quedó la tarjeta electoral de las consultas interpartidistas del 8 de marzo

En la parte superior estarán los dos candidatos de la Consulta de las Soluciones. En el medio se encontrará la Gran Consulta por Colombia y, al final, estarán los cinco integrantes del ‘Frente por la Vida’.



Cada consulta llevará el nombre de la coalición y la foto de cada uno de los candidatos, así como el partido o movimiento al que pertenecen.

Es importante recordar que el 8 de marzo los jurados entregarán las tarjetas electorales de Cámara y Senado y deberán informar a la ciudadanía sobre la existencia de las consultas; sin embargo, esta última solo se entrega por solicitud de los votantes.