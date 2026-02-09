En vivo
Generadoras de energía a Petro: "Gracias a los embalses, la tragedia por lluvias no ha sido mayor"

Generadoras de energía a Petro: “Gracias a los embalses, la tragedia por lluvias no ha sido mayor”

La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre un presunto manejo irresponsable de los embalses y aclaró que su operación es técnica, vigilada y evita desastres mayores.

